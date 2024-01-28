Сябитова заранее сделала распоряжения насчет своих похорон

«Завещание я составила уже давно. Хотя мои дети от меня уже все получили: и у сына есть недвижимость, и у дочки. Все остальное между ними будет разделено на равных. Мои хоромы, строительством которых я занималась последние годы, тоже достанутся им», — объяснила телеведущая.