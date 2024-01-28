Сябитова заранее сделала распоряжения насчет своих похорон
Роза Сябитова заранее сделала распоряжения насчет своей кончины. Она составила завещание, распределив имущество, а также высказала свои пожелания по поводу похоронных мероприятий. Об этом пишет издание PROзвезд.
«Завещание я составила уже давно. Хотя мои дети от меня уже все получили: и у сына есть недвижимость, и у дочки. Все остальное между ними будет разделено на равных. Мои хоромы, строительством которых я занималась последние годы, тоже достанутся им», — объяснила телеведущая.
Сябитова настаивает на кремации, а также велела развеять прах в море у Сицилии.
«Хочу, чтобы меня кремировали. Не хочу лежать в сырой земле», — сказала она.
Роза убеждена, что исполнение ее последней воли отвлечет ее детей от горя потери. Сын и дочь телесвахи должны отправиться на Силицию.
«Возьмут там яхту, выйдут в море и там прах развеют. Дети будут ко мне приезжать каждый год. С шампанским меня вспоминать».
В 2023 году в эфир вернулось шоу с участием Розы Сябитовой «Давай поженимся!». Для съемок программы подготовили новую студию: теперь советы и прогнозы относительно возможных союзов там дает также и искусственный интеллект.