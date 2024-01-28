Уехавший из России Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» не нашел работы

Семен Трескунов, актер, хорошо известный российским зрителям по ролям в различных сериалах, в частности, «Ивановы-Ивановы», в прошлом году с супругой эмигрировал из России. Здесь он в последнее время много снимался, и получал за один съемочный день от 120 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская Правда».

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Перебравшись за рубеж, Семен рассчитывал на работу в Новом Рижском театре, но получил отказ. Сейчас Трескунов с женой обосновался в Испании, работы у него по-прежнему нет.

Актер честно рассказывает, что живет на ранее заработанное в России, но запасы не бесконечны. Недавно пришлось продать машину.

Напомним, в 2021 году артист с гордостью заявил, что получил второе гражданство и делился радостным снимком с новым паспортом:

«Я гражданин Израиля. Я не живу в Израиле, хотя да, как еврей, я получил там гражданство. Я могу жить где хочу. Россия меня волнует только потому, что я там жил».

Ранее Семен Трескунов рассказал в интервью Катерине Гордеевой, как сменил имя после эмиграции и стал Сэмом.