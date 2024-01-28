«Он непубличный человек»: Семенович не показывает избранника
Анна Семенович в личном блоге рассказала поклонникам, что сейчас она отдыхает месте с любимым мужчиной. У нее все хорошо, и она счастлива, сообщила певица подписчикам.
По ее словам, избранник – человек непубличный, и не хотел бы попасть на всеобще обсуждение, поэтому Анна не выкладывает его фотографии, информирует 5 Канал.
«Он у меня человек непубличный и не хочет лезть на всеобщее усмотрение и обозрение», - написала бывшая солистка группы «Блестящие».
На свадьбе Татьяны Булановой Анна поймала букет невесты. Согласно примете, поймавшая девушка скоро выйдет замуж. Если верить Семенович, то может быть в скором времени этой поверье сбудется. И пока общественность гадает, кто же стал избранником певицы, ее поклонники искренне надеются, что она наконец-то обретет свое счастье.