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«Он непубличный человек»: Семенович не показывает избранника

Анна Семенович в личном блоге рассказала поклонникам, что сейчас она отдыхает месте с любимым мужчиной. У нее все хорошо, и она счастлива, сообщила певица подписчикам.

«Он непубличный человек»: Семенович не показывает избранника
© РИА Новости

По ее словам, избранник – человек непубличный, и не хотел бы попасть на всеобще обсуждение, поэтому Анна не выкладывает его фотографии, информирует 5 Канал.

«Он у меня человек непубличный и не хочет лезть на всеобщее усмотрение и обозрение», - написала бывшая солистка группы «Блестящие».

На свадьбе Татьяны Булановой Анна поймала букет невесты. Согласно примете, поймавшая девушка скоро выйдет замуж. Если верить Семенович, то может быть в скором времени этой поверье сбудется. И пока общественность гадает, кто же стал избранником певицы, ее поклонники искренне надеются, что она наконец-то обретет свое счастье.

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