«Он непубличный человек»: Семенович не показывает избранника

Анна Семенович в личном блоге рассказала поклонникам, что сейчас она отдыхает месте с любимым мужчиной. У нее все хорошо, и она счастлива, сообщила певица подписчикам.

По ее словам, избранник – человек непубличный, и не хотел бы попасть на всеобще обсуждение, поэтому Анна не выкладывает его фотографии, информирует 5 Канал.

«Он у меня человек непубличный и не хочет лезть на всеобщее усмотрение и обозрение», - написала бывшая солистка группы «Блестящие».