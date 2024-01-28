Распутина призналась, куда тратила первые гонорары
Маша Распутина получила популярность в 90-е годы. Тогда певица активно выступала с концертами и получала высокие гонорары. Распутина в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, куда тратила первые серьезные деньги.
Маша выросла в простой семье, и тогда деньги буквально вскружили ей голову, призналась она Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». Маша устраивала шопинг, причем ходила по магазинам исключительно заграницей, пишет портал vokrug.tv.
Но потом наступило насыщение – у звезды появилось ощущение того, что «все есть».
«Ты начинаешь рассуждать: ''У меня есть 20 сумок, зачем мне 21?''. Но есть такие люди, например, в моем окружении была такая знакомая, не приближенная к миру искусства, с определенным ''бзиком'' на вещи вроде сумок или платьев, которые она коллекционировала. И когда в ее доме устраивались праздники, гости видели целый этаж, заставленный этими предметами гардероба. Она говорила, что не хочет их носить, но на мое предложение раздать заявляла, что жалко», - рассказала Распутина.
Звезда 90-х Маша Распутина впервые после долгого перерыва дала сольный концерт в Москве. Похоже, что семейная жизнь захватила певицу с головой, и ей пришлось надолго оставить сценические выступления. Ее концерт напомнил о народной любви к творчеству артистки: в зрительном зале негде было яблоку упасть.