Распутина призналась, куда тратила первые гонорары

«Ты начинаешь рассуждать: ''У меня есть 20 сумок, зачем мне 21?''. Но есть такие люди, например, в моем окружении была такая знакомая, не приближенная к миру искусства, с определенным ''бзиком'' на вещи вроде сумок или платьев, которые она коллекционировала. И когда в ее доме устраивались праздники, гости видели целый этаж, заставленный этими предметами гардероба. Она говорила, что не хочет их носить, но на мое предложение раздать заявляла, что жалко», - рассказала Распутина.