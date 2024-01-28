Билан выступил на ТНТ после истории с «голой» вечеринкой

Дина Билан выступил на российском телевидении после истории с участием в «голой» вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Заслуженный артист России появился в третьем эпизоде программы на шоу телеканала ТНТ «Конфетка».

Певец исполнил трек одного из участников раннего сезона шоу под названием «Проводница из Рязани».

Затем Билан обратился к автору песни, сообщают news.ru.

«Разрисовали твой трек, да, скажи? Драматургическая вилка была сохранена максимально правильно, мы ее даже приумножили, почувствовал? — спросил Билан.