Билан выступил на ТНТ после истории с «голой» вечеринкой
Дина Билан выступил на российском телевидении после истории с участием в «голой» вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Заслуженный артист России появился в третьем эпизоде программы на шоу телеканала ТНТ «Конфетка».
Певец исполнил трек одного из участников раннего сезона шоу под названием «Проводница из Рязани».
Затем Билан обратился к автору песни, сообщают news.ru.
«Разрисовали твой трек, да, скажи? Драматургическая вилка была сохранена максимально правильно, мы ее даже приумножили, почувствовал? — спросил Билан.
Недавно популярный исполнитель Дима Билан съездил в Донецк с гуманитарной помощью и подарками, где подобрал местного черного кота Шахтера, которого впоследствии забрал домой. Он не смог оторваться от животного, кот покорил сердце артиста.