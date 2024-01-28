Кудрявцева оправдалась за несдержанность в эфире

Гостьей программы Андрея Малахова накануне стала мать, бросившая пятерых детей, среди которых был и ребенок с ДЦП. В ходе шоу Лера Кудрявцева не выдержала и выплеснула в лицо гостье воду из стакана. Поступок телеведущей спровоцировал шквал обсуждения в СМИ и социальных сетях.

Лера была вынуждена объясниться за скандал во время передачи. Телеведущая рассказала, что сначала все шло в рамках приличия. Потом в студии появился парень, которого родная мать родила и бросила в общественном туалете. Ребенка нашли и сдали в детдом.

Мальчика потом усыновили, и в приемной семье он был счастлив и любим. От него не скрывали наличие живой и здоровой биологической матери. Приемные родители ее нашли. Навестили, но она отказалась видеться с сыном, пишет «Комсомольская Правда».

А потом приемная мама умерла, молодой человек остался с отцом.

Малахов пригласил в студию биологическую маму юноши, она при всех попросила прощения у сына.

«На этом, наверное, нужно было бы и закончить. Сын прощает мать... Но в моей голове крутится жизнь этого пацана, брошенного в общественном туалете, детский дом, надежда, что мать его вспомнит, найдет… И у меня падает забрало. Я вижу глаза этого паренька. Раненый... И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана!» - оправдалась Кудрявцева.

Телеведущая обратилась к хейтерам.

«Конечно же, легче и круче обсудить и осудить меня со стаканом воды, чем эту женщину... Горько, что стакан воды, вылитый на эту женщину, по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок».