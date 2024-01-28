Метов объяснил, почему забрал к себе внебрачных детей
У Кая Метова трое детей. Официальный брак у него был всего один, в нем родилась дочь Кристина. В гражданских же союзах появились на свет Анастасия и Рик.
Дочь и сын жили у отца почти с самого рождения, пишет портал thevoicemag. Певец объяснил, что это было вполне взвешенное решение, принятое вместе с мамами детей.
Женщины сочли, что музыкант сможет дать наследникам лучшую жизнь. При этом в итоге и девушка и юноша сохранили хорошие отношения с мамами.
«Это не значит, что я кого-то отсудил. Это было обоюдное решение», — сказал певец Лере Кудрявцевой в эфире шоу «Секрет на миллион».
Сейчас Кай Метов продолжает писать музыку и гастролировать по российским городам. Он дает сольные концерты и выступает на ретромероприятиях. Певец выпускает новые песни, последняя из них вышла около полугода назад под названием «Как долго я тебя искал».