Метов объяснил, почему забрал к себе внебрачных детей

У Кая Метова трое детей. Официальный брак у него был всего один, в нем родилась дочь Кристина. В гражданских же союзах появились на свет Анастасия и Рик.

Дочь и сын жили у отца почти с самого рождения, пишет портал thevoicemag. Певец объяснил, что это было вполне взвешенное решение, принятое вместе с мамами детей.

Женщины сочли, что музыкант сможет дать наследникам лучшую жизнь. При этом в итоге и девушка и юноша сохранили хорошие отношения с мамами.

«Это не значит, что я кого-то отсудил. Это было обоюдное решение», — сказал певец Лере Кудрявцевой в эфире шоу «Секрет на миллион».