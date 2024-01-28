Популярный видеоблогер и психолог пригласила Моргенштерна* пожить у нее

Популярный видеоблогер и практикующий психолог Вероника Степанова сообщила, что готова приютить у себя в Мексике рэпера Алишера Моргенштерна*. Несколькими днями ранее на своем YouTube-канале музыкант рассказал, что ему закрыли въезд в Дубай.

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Психолог в своем микроблоге продемонстрировала условия, в которых не бесплатно предстоит жить Моргенштерну*. По словам Вероники Степановой, за проживание на ее территории рэперу придется поработать садовником и присматривать за растениями.

— Собственный гриль у тебя будет, Beatles — ты же музыкант. Можешь принимать джакузи. А это ночной камин, он такой красивый, — иронично произнесла Степанова на видео в своей соцсети.

Психолог также сообщила, что может обустроить для Моргенштерна* вертолетную площадку.

Незадолго до этого рэпер опубликовал видео, где сообщил, что ему закрыли въезд в Дубай. По его словам, в ОАЭ, куда он переехал из России, у него не было резидентства. В страну он каждый раз приезжал как турист.

10 января сообщалось, что Савеловский районный суд оштрафовал Моргенштерна* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Исполнитель признан виновным по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».