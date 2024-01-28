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Чичерина выступила в зоне СВО

Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила перед участниками СВО. Концерт прошел совместно с военными артистами в тыловой зоне спецоперации.

Чичерина выступила в зоне СВО
© РИА Новости

«Благодаря таким неожиданным концертам с участием звезд российской эстрады у военнослужащих всегда поднимается боевой дух и мотивация на выполнение поставленных задач», - сообщает новость Минобороны РФ.

В концерте также приняли участие артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее «СП» писала о том, что актер Антон Шагин вызвал полицию после того, как ему вместо музыкального инструмента доставили статуэтку.

Шоу-бизнес
Юлия Чичерина
Антон Шагин
Минобороны России