Боня ответила на вопросы о шрамах после пластики
Виктория Боня на своей страничке в социальной сети ответила на вопросы поклонников. Фолловеры интересовались, есть ли у нее шрамы на лице после серии пластических операций, и заметны ли они.
Телеведущая призналась, что е уже замучили подобными вопросами. И у нее никаких шрамов, по ее словам, не осталось. А то, что на фотографиях выглядит, как рубец около глаза - на самом деле, вена. Боня объяснила, что через год это вена сама исчезнет, - пишет gazeta.ru.
Виктория Боня была замужем за бизнесменом и сыном миллиардера Алексом Смерфитом. Пара рассталась в 2017 году, без скандала, их общая дочь Анджелина живет с матерью, но отец активно участвует в ее воспитании и содержании.
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