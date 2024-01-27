Боня ответила на вопросы о шрамах после пластики

Виктория Боня на своей страничке в социальной сети ответила на вопросы поклонников. Фолловеры интересовались, есть ли у нее шрамы на лице после серии пластических операций, и заметны ли они.

Телеведущая призналась, что е уже замучили подобными вопросами. И у нее никаких шрамов, по ее словам, не осталось. А то, что на фотографиях выглядит, как рубец около глаза - на самом деле, вена. Боня объяснила, что через год это вена сама исчезнет, - пишет gazeta.ru.