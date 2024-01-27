Семенович показала фигуру в бикини

Анна Семенович на своей страничке в социальной сети выложила свою фотографию без фильтров. Певица продемонстрировала не только фигуру, но и бикини ее собственной серии купальников, сообщает gazeta.ru.

Анна сейчас отдыхает на одном из островов Мальдив. На снимке она запечатлена на песчаном пляже вблизи океана

Instagram (организация запрещена в России)*

Анна Семенович – обладательница пышных форм. Звезда вполне довольна собой и не стесняется публиковать свои снимки в купальниках. Певица размещает фотографии без прикрас, заявив, что любит себя и не будет больше пользоваться различными улучшающими фильтрами и фотошопом.