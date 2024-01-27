Семенович показала фигуру в бикини
Анна Семенович на своей страничке в социальной сети выложила свою фотографию без фильтров. Певица продемонстрировала не только фигуру, но и бикини ее собственной серии купальников, сообщает gazeta.ru.
Анна сейчас отдыхает на одном из островов Мальдив. На снимке она запечатлена на песчаном пляже вблизи океана
Instagram (организация запрещена в России)*
Анна Семенович – обладательница пышных форм. Звезда вполне довольна собой и не стесняется публиковать свои снимки в купальниках. Певица размещает фотографии без прикрас, заявив, что любит себя и не будет больше пользоваться различными улучшающими фильтрами и фотошопом.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.
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