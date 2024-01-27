МакSим опровергла информацию о задолженности по налогам

Некоторое время назад в СМИ и социальных сетях пошла информация о том, что у МакSим накопились немалые долги перед налоговой службой. Называлась даже сумма, превышающая миллион рублей.

Тогда сообщалось, что, если исполнительница долго не будет выплачивать задолженность, судебные приставы могут наложить арест на счета и имущество певицы, а также запретить ей выезд за рубеж.

И вот накануне МакSим в Телеграм-канале сообщила, что эти сведения не соответствуют действительности. Об этом пишет gazeta.ru.

«Дорогие представители СМИ, вам нужно тщательнее проверять информацию и не транслировать фейки, у меня всегда была прозрачная и чистая отчетность по бухгалтерии, все налоги я плачу вовремя», — отметила певица.