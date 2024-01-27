Рудченко: Макаревича* могут не пустить в дружественные России страны

Дружественные России страны могут запретить въезд ряду культурных деятелей, признанных в РФ иноагентами, рассказал в интервью News.ru продюсер Павел Рудченко.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии запретили въезд на территорию государства шоумену Максиму Галкину*(признан иноагентом в РФ), а Таиланд заявил о депортации группы «Би-2».

Рудченко пояснил, что аналогичная участь может ждать рок-музыканта Андрея Макаревича* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэпера Оксимирона* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), и рэпера Noize MC* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Этих артистов ничего не ждет в России и на Западе они никому не нужны, констатировал продюсер.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва оперативно доводит до сведения руководства дружественных стран информацию о персонах, «спонсирующих терроризм» и ставших токсичными на этом фоне.