Янковский получил пятого «Золотого орла»

«Думаю, что этот день я не забуду никогда, Уже и в том году меня папа (актер Филипп Янковский – прим. ред.) наругал, что я получал четвертого своего «Орла». Но сейчас, боюсь, когда я обошел его в номинации, еще и получив пятый… Мне дико неудобно, пап. Прости меня, это отвратительное ощущение. Классное ощущение, но оно очень интересное», - сказал Иван.