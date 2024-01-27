Янковский получил пятого «Золотого орла»
Актеры Иван Янковский и Александр Яценко получили кинопремию «Золотой орел» за роли следователей в криминальной драме «Фишер» об одинцовском серийном убийце Сергее Головкине. Как информирует ТАСС, торжественная церемония награждения победителей прошла на киностудии «Мосфильм».
У Ивана Янковского это уже пятый «Золотой орел».
«Думаю, что этот день я не забуду никогда, Уже и в том году меня папа (актер Филипп Янковский – прим. ред.) наругал, что я получал четвертого своего «Орла». Но сейчас, боюсь, когда я обошел его в номинации, еще и получив пятый… Мне дико неудобно, пап. Прости меня, это отвратительное ощущение. Классное ощущение, но оно очень интересное», - сказал Иван.
Ранее актер Иван Янковский получил премию «Звезда театрала» в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» за главную роль в сериале «Фишер».