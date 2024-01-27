Эвелина Бледанс оправдалась за поцелуй сына в губы

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила в беседе с Woman.ru, что нет ничего страшного в поцелуе сына в губы.

© bledans/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Бледанс столкнулась с критикой после того, как опубликовала ролик, в котором целует 11-летнего сына Семена в губы. По словам телеведущей, в видео никто не целовался в засос, поэтому это нормально.

"Если ребенок прижимается губами к твоим губам, как будто зубы тебе сейчас выдавит, оттолкнуть его нельзя. Правильно? И ничего там такого страшного нет", - заявила актриса.

Бледанс назвала "прекрасным и замечательным", если ребенок так сильно любит мать, что хочет ее целовать. Она считает, что в такой момент нельзя оттолкнуть дитя, так как это может нанести ему сильную психологическую травму.

Бледанс отметила, что поклонники поддержали ее после хейта из-за видео.

"Конечно, идиотов много, и это неприятно. Но адекватных людей все-таки намного больше, и они понимают, что в этом нет никакого второго дна", - заверила звезда.