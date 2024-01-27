Боня рассказала, как помогла спасти бывшего мужа от опасной болезни

Виктория Боня была замужем за бизнесменом и сыном миллиардера Алексом Смерфитом. Пара рассталась в 2017 году, без скандала, их общая дочь Анджелина живет с матерью, но отец активно участвует в ее воспитании и содержании.

Телеведущая на Rutube-шоу «Злые языки» рассказала о тяжелой болезни бывшего супруга. У него была болезнь Лайма, пишет издание super.ru

«Он был высохшим. Просто живой мертвец. У меня мурашки по телу. Я понимала, что он болеет, но, чтобы настолько…Клещ поедает мозг, жиры и аминокислоты. Усталость, вялость его преследовали. Мы молились. Алекс превратился в скелет», - эмоционально сообщила Боня.

Алексу удалось справиться с болезнью, по словам Виктории, во многом благодаря ее помощи. Во время болезни супруга она попросила помощи у целителя.

«Он просто воспрянул, стал выглядеть здоровым и красивым», — рассказала Виктория.

Более того, она разработала для Алекса курс дыхательной гимнастики и духовных медитаций и наставляла его лично.