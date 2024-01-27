Борисова рассказала об изменениях в отношениях с дочерью
Дана Борисова в эфире программы «Честное слово» от редакции Super.ru призналась, что из-за зависимости от алкоголя им запрещенных веществ в свое время упустила детство своей дочери Полины. Позднее это сказалось на их взаимоотношениях. Но мать и дочь в итоге все же смогли простить друг друга и теперь во всем друг друга поддерживают.
Полине сейчас 16 лет, но период подростковых кризисов, по мнению Даны, уже позади, пишет портал vokrug.tv.
«Казалось бы, у Полины еще такой возраст, когда родители и подростки страдают от непонимания друг друга… Но! Не знаю, чем я заслужила такую любовь Поли. По сто раз на день говорим друг другу «люблю», доверяемся на 100 процентов, всегда делимся секретами. Кстати, обе похудели. Я минус 9 кг, Полина минус 6. Хочется пожелать всем родителям таких же теплых отношений с детьми», - рассказала Борисова.
А Полина считает, что человек имеет право ошибаться – главное, чтобы он исправил свои ошибки.
«Я даже в какой-то степени ее оправдываю. У меня даже такие мысли были: обычно наркоманам на детей вообще по боку, а у меня мама, даже в каком бы она не была максимально неадекватном состоянии, она все равно посмотрит, чтобы ко мне репетитор пришел, позанимался», — - вспомнила она прошлое.
Несовершеннолетняя дочь телеведущей Даны Борисовой Полина нашла работу. По словам Борисовой, девушка вышла на работу «без всяких просьб и понуканий», учится в школе онлайн и очень гордится собой.
«Причем сообщила мне об этом за день до начала рабочей недели. Устроилась в известный онлайн-магазин в пункт выдачи», - рассказала телеведущая.