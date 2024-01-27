Борисова рассказала об изменениях в отношениях с дочерью

«Я даже в какой-то степени ее оправдываю. У меня даже такие мысли были: обычно наркоманам на детей вообще по боку, а у меня мама, даже в каком бы она не была максимально неадекватном состоянии, она все равно посмотрит, чтобы ко мне репетитор пришел, позанимался», — - вспомнила она прошлое.