Названы причины отказа на въезд в ОАЭ для Моргенштерна*

Названы несколько причин для отказа на въезд в ОАЭ российскому рэперу Алишеру Моргенштерну* (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, приближенный к властям ОАЭ.

По данным канала, за социальными сетями артиста следили и видели, что он выкладывает на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) посты с алкоголем и курением. Кроме того, правоохранителям поступала жалоба на то, что одно из выступлений в 2023 году закончилось распитием алкоголя прямо на площадке на глазах у местных жителей, персонала и прочих.

Моргенштерна также штрафовали за нарушение ограничений, связанных с пандемией коронавируса — он вытаскивал поклонников к себе на сцену и превышал количество допустимых гостей в зале. Кроме того, несмотря на запрет на курение в общественных местах, он курил на сцене. Привлекали его к ответственности и за мат в общественных местах.

Источник утверждает, что, помимо штрафов, Моргенштерна регулярно просили вести себя скромнее, однако последней каплей стало его интервью журналистке Ксении Собчак, где артист рассказал, как обходит местные законы.

После интервью запретили концерты рэпера, а теперь ему запрещен въезд в ОАЭ.