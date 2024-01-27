Галкин* прокомментировал отказ во въезде в Индонезию

Артист и агент Максим Галкин* сообщил, что ему было отказано во въезде в Индонезию на паспортном контроле, где он должен был дать концерт. Он считает, что за этим стоят российские власти.

Галкин утверждает, что речь не идет о каких-то черных списках, и что он не испытывает неприязни со стороны властей. Он также утверждает, что офицеры пограничной службы были очень вежливы. По его словам, российские власти якобы попросили Индонезию не пускать его на Бали.

Максим Галкин заявил, что все деньги за купленные билеты будут возвращены, и назвал данную ситуацию "рабочими отношениями в нынешних условиях".