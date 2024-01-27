Адвокат Моргенштерна*: музыканту закрыли въезд в Дубай после интервью Собчак

Разговор успешного рэпера и гламурной журналистки вышел на YouTube в ноябре 2023 года. В нём он среди прочего говорил о способах обхода законов ОАЭ. После этого кто-то донёс на Алишера* в правоохранительные органы, расскзал его адвокат Сергей Жорин. Сам певец уже заявил, что не нарушал местные законы, не делал в Дубае политических заявлений, а просто планировал там жить. Что случилось 26 января рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) рассказал на своём YouTube-канале, что ему закрыли въезд в ОАЭ, не объяснив причину такого решения. Он записал обращение к властям Объединённых Арабских Эмиратов, в котором заявил, что не нарушал местных законов, ведёт в ОАЭ бизнес и планировал жить в этой стране. «Я видел, как запрещают въезд в Дубай другим русскоязычным артистам, но там есть причина. Это политические высказывания и разжигание межнациональной ненависти», — заявил рэпер. Он добавил, что сам никогда не делал политических заявлений в ОАЭ и планировал «строить жизнь» в Дубае. Музыкант пояснил, что находился в Эмиратах как турист. И когда заканчивалось время пребывания в стране, он на пару недель выезжал в Казахстан и Таиланд, чтобы обнулить сроки. Однако в этот раз в аэропорту Таиланда рэперу заявили, что ему закрыт въезд в ОАЭ, не объяснив причины такого решения. Сейчас музыкант находится на индонезийском острове Бали. Версия адвоката Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил ТАСС, что отказ Моргенштерну связан с анонимным доносом в правоохранительные органы ОАЭ. «Власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай ещё до Нового года, а точнее, после его интервью журналистке Ксении Собчак, которое было опубликовано в российских СМИ в ноябре 2023 года. Поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного "доброжелателя" в правоохранительные органы Дубая», — сообщил юрист. Он добавил, что донос был ложным: Моргенштерн не нарушал местных законов и надеется, что власти Дубая пересмотрят своё решение. Запрет концертов в Дубае Концерты Моргенштерна в Дубае отменили в ноябре 2023 года. По данным телеграм-канала Mash, запрет на выступления ввели после интервью рэпера Ксении Собчак, в котором он говорил в том числе о способах обхода законов в ОАЭ. Моргенштерн уехал из России в 2021 году, когда против него завели административное дело о пропаганде наркотиков в песнях. *Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом.