Моргенштерн* рассказал о запрете на въезд в Дубай

«Я уже открыл несколько бизнесов в Объединенных Арабских Эмиратах. В том числе, моя компания работает на государственных мероприятиях, приносит пользу стране, я инвестирую в недвижимость, плачу налоги. Потому что я действительно влюблен в вашу страну. Свобода, справедливость и безопасность, которые я не видел нигде. И я отказываюсь верить в причины, которые мне называют приближенные к властям люди», — добавил он.