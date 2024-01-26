Моргенштерн* рассказал о запрете на въезд в Дубай
Российский певец Моргенштерн* рассказал о том, что ему запретили въезд в ОАЭ. Об этом сообщает «Стархит» со ссылкой на YouTube-канал певца.
Напомним, что в 2022 году Моргенштерн* покинул Россию, после чего поселился в Дубае. Однако оформлять резидентство певец не стал — когда срок визы подошел к концу, Моргенштерн* вылетел в Казахстан. Обратно в ОАЭ рэпера уже не пустили — певец был остановлен на паспортном контроле. Там Моргенштерн* узнал, что ему запрещен въезд в страну.
Сам певец утверждает, что официальных причин для подобного запрета нет, однако Моргенштерн* предполагает, что такое решение было принято после его интервью Ксении Собчак в ноябре 2023 года.
«Может быть, это стало последней каплей», — предположил он.
Моргенштерн* также добавил, что записал обращение властям ОАЭ, в котором потребовал назвать причины запрета на въезд.
«Я уже открыл несколько бизнесов в Объединенных Арабских Эмиратах. В том числе, моя компания работает на государственных мероприятиях, приносит пользу стране, я инвестирую в недвижимость, плачу налоги. Потому что я действительно влюблен в вашу страну. Свобода, справедливость и безопасность, которые я не видел нигде. И я отказываюсь верить в причины, которые мне называют приближенные к властям люди», — добавил он.
Ранее суд в Москве оштрафовал Моргенштерна* за отсутствие маркировки иноагента.
*признан иностранным агентом в России.