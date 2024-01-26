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Юлия Пересильд получила награду «Золотой орел»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной кинонаграды России «Золотой орел». Первую статуэтку, как первая в мире актриса-космонавт за роль в фильме «Вызов», получила Юлия Пересильд, сообщает Woman.

Пересильд получила награду «Золотой орел»
© globallookpress.com

Актриса пришла на церемонию в компании старшей дочери Анны, которая уже успела прославиться на всю страну благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», и возлюбленного Михаила Тройника

Вопреки слухам о состоявшейся свадьбе, которые появились еще в конце прошлого года, обручальных колец на руках артистов не было.

Шоу-бизнес
Юлия Пересильд
Москва
Россия