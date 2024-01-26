Пересильд получила награду «Золотой орел»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной кинонаграды России «Золотой орел». Первую статуэтку, как первая в мире актриса-космонавт за роль в фильме «Вызов», получила Юлия Пересильд, сообщает Woman.

Актриса пришла на церемонию в компании старшей дочери Анны, которая уже успела прославиться на всю страну благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», и возлюбленного Михаила Тройника