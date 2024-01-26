Mash: Задержание "Би-2" в Таиланде спровоцировала их антироссийская позиция
Антироссийская позиция и поддержка Украины стала причиной проверки группы "Би-2", выступавшей в Таиланде, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, российское Генеральное консульство в городе обратилось к властям Таиланда с просьбой внимательно проверить документы Лёвы (признан иноагентом), Шуры и их команды.
Как выяснилось, им с гастролями помогла крупная фирма, один из сотрудников которой - поклонник группы. Музыкантам оформили туристические визы и отдельное разрешение на гастроли. В Паттайе схема сработала, а в Пхукете - нет.
В результате шестерых россиян и одного израильтянина задержали сразу после концерта, и они провели ночь в камере. Сегодня каждому из них назначили штраф в размере 95 долларов, также им грозит депортация.