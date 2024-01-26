По данным Telegram-канала, российское Генеральное консульство в городе обратилось к властям Таиланда с просьбой внимательно проверить документы Лёвы ( признан иноагентом ), Шуры и их команды.

Как выяснилось, им с гастролями помогла крупная фирма, один из сотрудников которой - поклонник группы. Музыкантам оформили туристические визы и отдельное разрешение на гастроли. В Паттайе схема сработала, а в Пхукете - нет.