Боня обвинила Веру Брежневу в эскорте

«Был у меня один друг, молодой и богатый. И он говорит: "Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой". И мой один очень близкий человек говорит: "Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она 100 тысяч долларов (примерно 8,8 миллиона рублей — прим. "Ленты.ру")". Предлагалось подарить сначала часы, которые стоили под 70 тысяч (примерно 6,2 миллиона рублей — прим. "Ленты.ру"). И дальше она придет на свидание. Если она захочет, пойдет дальше. Если ей человек не понравится, то тогда нет», — рассказала телеведущая.