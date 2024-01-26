Анна Asti рассказала о самочувствии после операции на ногах

Певица Анна Asti сообщила, что восстанавливается после операции на ноги
Певица Анна Asti сообщила в Telegram-канале, что перенесла операцию на обе ноги.
Asti уточнила, что хирургическое вмешательство было запланировано еще год назад. Сейчас звезда находится в отпуске и восстанавливается после операции. Артистка пообещала поправиться через один или полтора месяца.
По словам Asti, у нее все заживает «как нужно», однако ей пока сложно ходить.
«А пока, я хочу поделиться с вами очень важной для меня новостью. Совсем скоро мы с моей командой запустим большой проект! Над которым работаем в последнее время! Так что, несмотря на больничный, мы не отдыхаем. В ближайшее время все вам сообщу», — заявила исполнительница.
Asti поблагодарила поклонников за переживания и поддержку.
22 января стало известно, что Анна Asti уехала из России ближе к океану и теплу для реабилитации после перенесенной операции на ступне.
По данным издания «СтарХит», у Анны Asti диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера. Отмечается, что она не могла нормально ходить из-за судорог в ноге.