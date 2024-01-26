Анна Asti рассказала о самочувствии после операции на ногах

«А пока, я хочу поделиться с вами очень важной для меня новостью. Совсем скоро мы с моей командой запустим большой проект! Над которым работаем в последнее время! Так что, несмотря на больничный, мы не отдыхаем. В ближайшее время все вам сообщу», — заявила исполнительница.