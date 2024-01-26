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Сын певицы Шер Элайджа опротестовал желание матери оформить опекунство

Сын певицы Шер Элайджа Блю Оллмен оспорил желание матери оформить над ним опекунство. Об этом сообщает Fox News.

Сын певицы Шер Элайджа опротестовал желание матери оформить опекунство
© globallookpress.com

В документах, которые 47-летний мужчина подал в суд в ответ на соответствующий иск Шер, мужчина заявил, что отказался от использования запрещенных веществ, зависимость от которых вызывала тревогу у матери, и способен распоряжаться своими финансами самостоятельно.

Кроме того, добавил Оллмен, он находится на пути восстановления отношений с супругой Марианджелой Кинг. Сама Кинг от своего лица заявила, что Шер не подходит на роль опекунши. По словам женщины, она была свидетельницей абьюзивного поведения певицы и сама страдала от него.

Оллмен — сын Шер и музыканта Грегга Оллмена, за которого певица вышла замуж через несколько дней после развода с Сонни Боно в 1975 году.

В своем иске об опеке Шер указывала, что из-за проблем с ментальным здоровьем и зависимости сын якобы тратит все деньги, поступающие к нему, и ставит свою жизнь под угрозу.

В сентябре 77-летнюю Шер обвинили в организации похищения сына.

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