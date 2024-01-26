Киркоров вышел на связь из США и поздравил Петрова

Певец Филипп Киркоров поздравил актера Александра Петрова с днем рождения на своей странице в одной из соцсетей. РИА Новости отмечает, что певец сейчас находится в США.

25 января Петрову исполнилось 35 лет.

Киркоров поздравил его, опубликовав нарезку из их совместных фото и видео под песню «Команда молодости нашей».