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Киркоров вышел на связь из США и поздравил Петрова

Певец Филипп Киркоров поздравил актера Александра Петрова с днем рождения на своей странице в одной из соцсетей. РИА Новости отмечает, что певец сейчас находится в США.

Киркоров вышел на связь из США и поздравил Петрова
© globallookpress.com

25 января Петрову исполнилось 35 лет.

Киркоров поздравил его, опубликовав нарезку из их совместных фото и видео под песню «Команда молодости нашей».

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Ранее СМИ рассказали, что в январе 2024 года Киркоров улетел в США и посетил там концерт Мадонны. Telegram-канал Mash опубликовал фото певца, сделанные у спортивного комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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