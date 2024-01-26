Адвокат Успенской рассказала, чем артистка ответит Киркорову в суде
Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина рассказала, какая стратегия защиты будет у артистки по иску, поданному против нее исполнителем Филиппом Киркоровым. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что накануне Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск Киркорова к Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации. Артист хочет отсудить у певицы 12 млн рублей за то, что она назвала его в интервью блогеру Алене Жигаловой «женоненавистником». Первое заседание по делу назначено на 11 марта.
Как рассказала Сенина, в суде им придется предоставить доказательства того, что у Успенской были основания так сказать о Киркорове. Она собирается продемонстрировать суду материалы, характеризующие личность поп-короля и того, как он воспринимается обществом.
«Начиная, пожалуй, с "розовой кофточки" и завершая "голой вечеринкой", потому что все это — материалы, характеризующие личность», — сказала адвокат.
Защитник добавила, что Успенская уверена в своей правоте и не боится судебных разбирательств, отметив, что досудебного урегулирования и примирения сторон Киркоровым не предлагалось. Артистка же с такой инициативой выступать не собирается, поскольку уверена, что правда на ее стороне.