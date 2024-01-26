В Таиланде оштрафовали музыкантов группы «Би-2»

Суд Пхукета назначил музыкантам группы «Би-2» штрафы - по 95 долларов (около 8,5 тысячи рублей) каждому. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее артистов задержали в Таиланде за выступление без необходимого разрешения. 26 января музыканты прибыли в суд в сопровождении полиции, рассказало агентство.

Источник в полиции Пхукета заявил РИА Новости, что на стадии следствия музыканты признали себя виновными.

За работу в Таиланде без официального разрешения также грозит депортация и запрет на въезд в течение нескольких лет.