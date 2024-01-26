В Таиланде оштрафовали музыкантов группы «Би-2»
Суд Пхукета назначил музыкантам группы «Би-2» штрафы - по 95 долларов (около 8,5 тысячи рублей) каждому. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее артистов задержали в Таиланде за выступление без необходимого разрешения. 26 января музыканты прибыли в суд в сопровождении полиции, рассказало агентство.
Источник в полиции Пхукета заявил РИА Новости, что на стадии следствия музыканты признали себя виновными.
За работу в Таиланде без официального разрешения также грозит депортация и запрет на въезд в течение нескольких лет.
В мае 2023 года Минюст включил Леву из «Би-2» (Егор Бортник) в реестр иностранных агентов. В ноябре в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ поступили обращения с просьбой признать участников группы спонсорами терроризма. В общественном движении «Зов народа» заявили, что участники группы признавались в финансировании ВСУ.