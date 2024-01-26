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В Таиланде оштрафовали музыкантов группы «Би-2»

Суд Пхукета назначил музыкантам группы «Би-2» штрафы - по 95 долларов (около 8,5 тысячи рублей) каждому. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее артистов задержали в Таиланде за выступление без необходимого разрешения. 26 января музыканты прибыли в суд в сопровождении полиции, рассказало агентство.

Источник в полиции Пхукета заявил РИА Новости, что на стадии следствия музыканты признали себя виновными.

За работу в Таиланде без официального разрешения также грозит депортация и запрет на въезд в течение нескольких лет.

Стала известна причина задержания «Би-2» в Таиланде

В мае 2023 года Минюст включил Леву из «Би-2» (Егор Бортник) в реестр иностранных агентов. В ноябре в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ поступили обращения с просьбой признать участников группы спонсорами терроризма. В общественном движении «Зов народа» заявили, что участники группы признавались в финансировании ВСУ.

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