На Украине разыскивают бывшего мужа Брежневой Кипермана

Бывшего мужа украинской певицы Веры Брежневой Михаила Кипермана, от которого она воспитывает дочь Сару, объявили в розыск на Украине, пишет Telegram-канал «Светский хроник». Бизнесмен фигурирует в деле о хищении электроэнергии и легализации около $19 млн, полученных от ее продажи, говорится в сообщении.

© News.ru

По данным источника, предприниматель вывел деньги на счета своих зарубежных фирм и покинул Украину 25 февраля 2022 года. Авторы канала предполагают, что выехать заграницу Киперману помогла поддельная справка об инвалидности. Сейчас бизнесмен предположительно находится в Женеве. Если его задержат и докажут факт присвоения имущества и отмывание денег, полученных незаконным путем, могут посадить тюрьму на срок до 12 лет, отмечает канал.