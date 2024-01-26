Инстасамка едва не поплатилась здоровьем после похода к косметологу

«У меня начало закладывать одну ноздрю, потом обе и я могла дышать в какие-то части дня нормально, в остальные моменты пользовалась каплями… Потом я свыклась с этим, но все равно ходила по врачам и пыталась узнать причину заложенного носа», — пожаловалась Инстасамка фанатам.