Инстасамка едва не поплатилась здоровьем после похода к косметологу
Инстасамка удалила филлеры и заявила, что больше никогда не будет ставить их в лицо. Ведь предыдущий опыт получился плачевным. Певица призналась, что попала в руки непрофессионалов, которые работали без лицензии.
Несколько лет назад певица поставила наполнитель в область скул, но он мигрировал к носу и создавал трудноти при дыхании. Промучавшись несколько лет, звезда решила все удалить. Оставила только губы.
«У меня начало закладывать одну ноздрю, потом обе и я могла дышать в какие-то части дня нормально, в остальные моменты пользовалась каплями… Потом я свыклась с этим, но все равно ходила по врачам и пыталась узнать причину заложенного носа», — пожаловалась Инстасамка фанатам.