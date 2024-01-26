Мама Бузовой оправдалась за слова о том, что у звезды нет денег

Недавно мать Ольги Бузовой Ирина Александровна открыто заявила о том, что у звезды проблемы с финансами. Она отметила, что ее дочь много лет ездит на одной машине и никак не может купить себе новую, так как на это просто нет средств.

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Однако выяснилось, что на день рождения Оле подарили новый автомобиль, стоимость которого достигает 20 миллионов. Журналисты поинтересовались у мамы Оли, что все это значит, и улучшилось ли финансовое положение девушки.

Ирина Александровна заявила, что ничего не знает ни о какой машине, и она говорит только то, что сама видит. Когда он увидит машину Оли, она сможет сообщить об этом прессе.