Мама Бузовой оправдалась за слова о том, что у звезды нет денег

«Верю тому, что сама вижу»: мама Ольги Бузовой оправдалась за слова о том, что у звезды нет денег
Недавно мать Ольги Бузовой Ирина Александровна открыто заявила о том, что у звезды проблемы с финансами. Она отметила, что ее дочь много лет ездит на одной машине и никак не может купить себе новую, так как на это просто нет средств.
Однако выяснилось, что на день рождения Оле подарили новый автомобиль, стоимость которого достигает 20 миллионов. Журналисты поинтересовались у мамы Оли, что все это значит, и улучшилось ли финансовое положение девушки.
Ирина Александровна заявила, что ничего не знает ни о какой машине, и она говорит только то, что сама видит. Когда он увидит машину Оли, она сможет сообщить об этом прессе.
Как Ольга отреагировала на откровения мамы про ее деньги, неизвестно. Сейчас Бузова продолжает работать после небольшого отпуска в одиночестве. Ольга улетала в африканские страны и выкладывала от туда провокационные ролики. В последнее время Оля явно ни с кем не встречается и уж точно давно не вступала с кем-то в серьезные отношения.