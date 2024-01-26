Боня обвинила Веру Брежневу в эскорте

Телеведущая Виктория Боня заподозрила певицу Веру Брежневу в сомнительных подработках. Об этом она рассказала в новом эпизоде шоу «Злые языки» на платформе Rutube.

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— У меня есть друг, который мечтал переспать с Верой Брежневой. А мой близкий человек ему ответил, что это реализуемо, так как Вера работает, но только по желанию, — вспомнила знаменитость.

По словам Бони, изначально мужчинам предлагалось дарить Вере Брежневой часы стоимостью около 70 тысяч долларов, и только после этого артистка якобы принимала решение о возможном свидании и дальнейших отношениях. При этом, как утверждает телеведущая, в 2011 году певица согласилась провести ночь с одним из мужчин за 100 тысяч долларов.

Певица Вера Брежнева недавно развелась с продюсером Константином Меладзе. Артистка раскрыла причины расставания и призналась, что в этом браке была вынуждена притворяться.