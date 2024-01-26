Боня назвала стоимость ночи с Верой Брежневой

Телеведущая Виктория Боня заявила, что певица Вера Брежнева во время своего брака с бизнесменом Михаилом Киперманом была готова провести ночь с мужчиной за 100 тысяч долларов. Об этом Боня заявила в выпуске шоу «Злые языки» на RuTube.

По словам Виктории, один ее знакомый очень хотел переспать с Брежневой и тогда ее другой близкий человек рассказал, что певица «работает», но только по желанию. Стоимость встречи составляла 100 тысяч долларов в 2011 году.

«Предлагалось подарить сначала часы, которые стоят 70 тысяч долларов, и она придет на свидание. Если Вера захочет, то тогда пойдет дальше. Если человек не понравится, тогда — нет», — сказала знаменитость.

Когда знакомый узнал, какие часы хочет Брежнева, и то, что ему придется отдать еще 100 тысяч долларов «без гарантий», он отказался от идеи. Говоря об отношении Кипермана к этому, Боня подчеркнула, что это был «выгодный брак», в котором скорее всего не было каких-либо принципов.