«Все сдохните»: Разин пригрозил исполняющим песни «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин в очередной раз пригрозил тем, кто исполняет песни группы «Ласковый май» без его разрешения.

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По его словам, именно он «отмыл и привез» участников группы, сделав их популярными. Разин в своем блоге подчеркнул, что «Ласковый май» — его детище, которое он создал, рискуя своей свободой и находясь под «расстрельной» статьей.

— Всех приговариваю, все, кто прикоснется к «Ласковому маю» без моего разрешения и правообладателей, все сдохните! Увидите! Сдохните и морально, и физически, — заключил продюсер.

Недавно Разин назвал певца Сергея Лазарева коршуном и шакалом за исполнение песни «Седая ночь». При этом он назвал себя «хозяином», к которому нужно было прийти и выкупить право на исполнение популярного трека.