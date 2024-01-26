«Все сдохните»: Разин пригрозил исполняющим песни «Ласкового мая» без разрешения
Продюсер Андрей Разин в очередной раз пригрозил тем, кто исполняет песни группы «Ласковый май» без его разрешения.
По его словам, именно он «отмыл и привез» участников группы, сделав их популярными. Разин в своем блоге подчеркнул, что «Ласковый май» — его детище, которое он создал, рискуя своей свободой и находясь под «расстрельной» статьей.
— Всех приговариваю, все, кто прикоснется к «Ласковому маю» без моего разрешения и правообладателей, все сдохните! Увидите! Сдохните и морально, и физически, — заключил продюсер.
Недавно Разин назвал певца Сергея Лазарева коршуном и шакалом за исполнение песни «Седая ночь». При этом он назвал себя «хозяином», к которому нужно было прийти и выкупить право на исполнение популярного трека.
Также продюсер обвинил вдову Юрия Шатунова и авторов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в присвоении принадлежащей ему интеллектуальной собственности. За использование треков группы «Ласковый май» в картине он потребовал привлечь виновных к уголовной ответственности и возместить ему 15 миллионов рублей.