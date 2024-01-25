«Остановились любые формы»: комик Белый* рассказал о заработках в Европе
Популярный стендап-комик Руслан Белый*, переехавший из России в Испанию, рассказал о заработках после отъезда из страны в подкасте Laika Prо на YouTube.
— Мой переезд остановил любые мои заработки на территории России, вообще любые формы заработка, — заявил Белый*.
Комик отметил, что ему пришлось выйти из всех индивидуальных проектов и ООО. Более того, Белому* пришлось продать всю свою недвижимость.
Комик добавил, что, живя в европейской стране, ему приходится тратить ранее заработанный капитал. По словам Белого*, переезд — это всегда дорого.
В Таиланде отменили два концерта Белого*. По словам комика, местные власти решили отменить его выступления, не называя причину.
В свою очередь православный активист Александр Морозов подал иск к комику на 15 миллионов рублей. Причиной тому послужило оскорбление русскоязычных людей и пропаганда асоциального поведения. Кроме того, активист потребовал заблокировать все видеоролики с концертами юмориста в социальных сетях.
Белый* после присуждения ему статуса иноагента переехал в Испанию. А в октябре комик подал в суд заявление об обжаловании статуса иноагента.
*признан Минюстом России иноагентом.