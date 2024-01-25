Комик Белый* рассказал о заработках в Европе

Популярный стендап-комик Руслан Белый*, переехавший из России в Испанию, рассказал о заработках после отъезда из страны в подкасте Laika Prо на YouTube.

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— Мой переезд остановил любые мои заработки на территории России, вообще любые формы заработка, — заявил Белый*.

Комик отметил, что ему пришлось выйти из всех индивидуальных проектов и ООО. Более того, Белому* пришлось продать всю свою недвижимость.

Комик добавил, что, живя в европейской стране, ему приходится тратить ранее заработанный капитал. По словам Белого*, переезд — это всегда дорого.

В Таиланде отменили два концерта Белого*. По словам комика, местные власти решили отменить его выступления, не называя причину.

В свою очередь православный активист Александр Морозов подал иск к комику на 15 миллионов рублей. Причиной тому послужило оскорбление русскоязычных людей и пропаганда асоциального поведения. Кроме того, активист потребовал заблокировать все видеоролики с концертами юмориста в социальных сетях.