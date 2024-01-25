Стала известна причина задержания «Би-2» в Таиланде

Причиной задержания участников российской рок-группы «Би-2» в Таиланде стало обращение генконсульства России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник отмечает, что дипломаты из российского генконсульства в Таиланде призвали власти страны проверить документы рок-группы. Благодаря этому обращению стало известно, что у «Би-2» нет разрешения на проведение концертов на территории Пхукета.

Собеседник издания также добавил, что причиной вмешательства консульства стала критика со стороны участников музыкального коллектива в адрес российских властей. В данный момент задержанные ждут суда — за выступление без соответствующих документов им грозит штраф и депортация.