Создатели шоу «Маска» рассекретили образы участников юбилейного сезона

В пятом сезоне проекта музыкального телешоу «Маска» будут выступать сразу 14 новых героев. Среди персонажей встретятся животные, сказочные существа и даже овощи. Звездный состав участников, которым предстоит облачиться в пестрые костюмы, пока неизвестен.

Жюри шоу на протяжении серий будет наблюдать за селебрити в костюмах Акулы, Арлекина, Бабочки, Водяного, Гориллы, Енота, Змея Горыныча, Кактуса, Кота, Кукурузы, Матрешки, Мотылька, Перца и Щенка, сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу телеканала НТВ.