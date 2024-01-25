Рэпер 50 Cent удивил фанатов резкими изменениями во внешности

Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон III, более известный под псевдонимом 50 Cent, опубликовал новые фото на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и удивил фанатов.

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48-летний музыкант поделился серией снимков, на которых он позирует в светло-серых брюках, белой футболке и черном пиджаке. Он надел кроссовки, кожаный ремень и массивную серебряную цепь с кулоном. На размещенных кадрах заметно, что артист сильно похудел.

Поклонники обратили внимание на резкие изменения внешности исполнителя, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«50 Cent теперь выглядит как 25 Cent», «Ты сильно похудел», «Как ты так быстро сбросил вес?», «Сумасшедшее похудение», «Если я буду выглядеть так, когда похудею, то лучше останусь толстым», — высказывались они.