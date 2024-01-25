Арестованного дважды за три дня сталкера Тейлор Свифт обвинили в преследовании

33-летнему Дэвиду Кроу, сталкеру Тейлор Свифт, предъявили обвинение в преследовании певицы. Об этом сообщает New York Post.

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Это случилось после того, как мужчину арестовали во второй раз напротив дома исполнительницы. Прокурор сообщил на суде, что за последние два месяца Кроу замечали рядом с резиденцией Свифт 30 раз. Соседка певицы рассказала, что однажды заметила преследователя копающимся в мусорном баке.

23 января сообщалось, что в Нью-Йорке арестовали предполагаемого сталкера Свифт через два дня после того, как мужчину задержали при попытке проникнуть в дом исполнительницы. Очевидец рассказал изданию, что мужчину заметили у дома певицы всего через несколько часов после выхода из-под ареста. Его увидели примерно в 15:00, а в 16:00 мужчину снова взяли под стражу. По данным издания, преследователь оказывал сопротивление сотрудникам полиции во время задержания, пытаясь скрыться от стражей закона.