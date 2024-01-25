Лолита сообщила об отмене половины концертов юбилейного тура

Все 10 подмосковных концертов в рамках юбилейного тура певицы Лолиты Милявской отменены, сообщила она ТАСС.

"Пока отменены все [концерты] в подмосковных городах", - сказала она.

Речь идет о февральских концертах Лолиты в 10 городах Подмосковья, в их числе Люберцы, Чехов, Орехово-Зуево и другие. Подмосковные площадки КДЦ "Сатурн" в Раменском, ДК "Октябрь" в Подольске, ЦДК им. М. И. Калинина в Королеве уже разместили на своих сайтах информацию об отмене концертов.

Помимо 10 концертов в Подмосковье, Лолита в рамках своего юбилейного тура планирует в течение года выступить еще на 10 площадках в разных городах России, указано на сайте афиши ее тура. Концерты в Новосибирске и Омске уже отменены. При этом певица пока не смогла дать ТАСС однозначный ответ, не произойдут ли отмены и в других городах.