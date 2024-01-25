Лазарева объявила о разводе с Шацем

57-летняя комик Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом) заявила в социальных сетях, что развелась с 58-летним юмористом и телеведущим Михаилом Шацем (признан Минюстом РФ иноагентом), передает «Комсомольская правда».

Лазарева* обратила внимание на то, что ранее в России два иноагента еще не разводились. Так, ее случай стал первым, отметила артистка. По ее словам, им довелось многое пережить за годы брака.

Артистка подчеркнула, что теперь свободна.

Ранее Лазарева* назвала Шаца* забытым вопросом. Так она прокомментировала «Абзацу» новость о его задержании и депортации на Бали. Напомним, что на площадку, где должен был пройти концерт Шаца на Бали, нагрянула миграционная полиция Индонезии. Телеведущего задержали и депортировали из страны в Израиль.

Также ранее сообщалось, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) развелся со своей женой Юлией. Гуф и Юлия поженилась зимой 2021 года, в мае 2022-ого у них родилась дочь.