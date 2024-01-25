Экс-девушка Канье Уэста призналась в травле со стороны рэпера

«Я и он — два очень разных человека. Я сострадательный человек. Я умею сопереживать. Я хороший человек. Канье унижал меня десять лет. Он травил меня десять лет, называл меня проституткой на своем митинге. Послушай, прошло больше десяти лет... Просто оставь меня в покое. Я тебя не беспокою, я о тебе не говорю», — высказалась Эмбер.