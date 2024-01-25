Экс-девушка Канье Уэста призналась в травле со стороны рэпера
Актриса и модель Эмбер Роуз переживает за судьбу новой избранницы Канье Уэста. По ее словам, он человек с нестабильной психикой, обладающий огромным арсеналом «способов контроля» над женщинами, который хочет сделать нынешнюю девушку двойником бывшей жены Ким Кардашьян.
Звезда шоу RuPaul’s Drag Race рассказала, что отношения с рэпером с 2008 по 2010 год - это самый тяжелый период в ее жизни, пишет VOICE. Как призналась теледива во время интервью для подкаста No Jumper, даже после их расставания исполнитель всячески ее оскорблял.
«Я и он — два очень разных человека. Я сострадательный человек. Я умею сопереживать. Я хороший человек. Канье унижал меня десять лет. Он травил меня десять лет, называл меня проституткой на своем митинге. Послушай, прошло больше десяти лет... Просто оставь меня в покое. Я тебя не беспокою, я о тебе не говорю», — высказалась Эмбер.
За судьбу нынешней пассии Канье Уэста переживает не только Роуз. О 29-летней австралийской модели и дизайнере Бьянке Цензори ранее говорила Яна Рудковская, заявляющая, что Канье Уэст уже не отдает отчет своим действиям и оказывает давление на возлюбленную.