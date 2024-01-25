Мадонна намерена судиться с фанатами из Нью-Йорка
Менеджмент Мадонны ответил на иск о задержке начала шоу ее тура «Celebration», который начался в октябре 2023 года и закончится в апреле 2024-го.
По словам представителей американской звезды, Мадонне пришлось сдвинуть время концерта из-за технических неполадок аппаратуры. Кроме этого, они добавили, что зрители были предупреждены об опоздании, пишет Deadline.
«Концерты в Северной Америке начались в Бруклине, как и планировалось, за исключением технической проблемы, возникшей 13 декабря во время саундчека. Эта неисправность вызвала задержку, о которой всех предупредили. Мы намерены решительно взяться за это дело,» — выступил с заявлением менеджмент артистки.
Напомним, Нью-Йоркские поклонники подали на Мадонну в суд из-за того, что певица начала шоу позже того времени, которое было указано в билетах. По словам истцов, из-за этого им пришлось тратить деньги на такси и перестраивать режим сна.