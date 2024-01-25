Собчак высмеяла миф о проблемах после своих интервью

Журналистка Ксения Собчак в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высмеяла миф о том, что у участников ее интервью начинаются проблемы после выхода шоу.

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«Уже не первый месяц вижу, как всякими смешными помойками и проплаченными блогерами разгоняется миф о том, что, мол, «все проблемы начинаются после интервью с Собчак». Каналы наперебой пишут, что после моего интервью у Блиновской начались проблемы. Но это чистое вранье», — подчеркнула Собчак.

Журналистка напомнила, что после интервью с ней Блиновская беседовала с Надеждой Стрелец и Светланой Бондарчук, но почему-то всем запомнилось только интервью с Собчак. Блогер подчеркнула: проблемы с законом у блогера начались спустя значительное количество времени после релиза выпуска с участием Блиновской.