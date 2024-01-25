«Вызывала дискомфорт и ходила топлес»: отель в США внес Спирс в черный список
Отель в американском городе Вестлейк-Виллидж, где часто гостила певица Бритни Спирс, внес ее в черной список во второй раз. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.
По данным издания, причиной такого решения стали многочисленные жалобы постояльцев, которые чувствуют дискомфорт из-за поведения знаменитости.
— Она долгое время останавливалась в отеле Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время ее поведение стало причиной беспокойства для персонала. Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна, что вызывает дискомфорт у других. Ее поведение часто кажется странным и раздражающим, — рассказал один из источников.
В прошлом году певицу уже вносили в черный список отеля, однако позже разрешили ей вновь посещать его, пишет The Sun.
По мнению издания Daily Mail, причиной странных танцев Бритни Спирс может быть малоизвестное заболевание — акатизия. Его симптомами могут быть беспокойство, напряжение и дискомфорт, которые заставляют человека постоянно быть в движении, чтобы справиться с этими чувствами.