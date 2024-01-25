Отель в США внес Спирс в черный список

— Она долгое время останавливалась в отеле Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время ее поведение стало причиной беспокойства для персонала. Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна, что вызывает дискомфорт у других. Ее поведение часто кажется странным и раздражающим, — рассказал один из источников.