Риелторы «продают» особняк Блиновской за 599 млн рублей
Агенты по недвижимости выставили на продажу особняк блогера Елены Блиновской, который в действительности не продается. Как сообщает Telegram-канал Mash, риелторы разместили объявление, чтобы попытаться привлечь богатых покупателей и предложить им другие люксовые дома.
Особняк Блиновской находится в элитном коттеджном поселке Millennium Park в подмосковной Истре — «королева марафонов» купила его в ипотеку. В апреле 2023 года силовики проводили там обыски и обнаружили дорогие автомобили, золото, бриллианты и другие драгоценности.
За месяц до перевода Блиновской в СИЗО объект выставили на продажу по цене в 599 млн 200 тысяч рублей. Несмотря на популярность, сделку предлагают проводить тайно — якобы, чтобы не афишировать имя нового владельца. Однако канал выяснил, что в действительности блогер не продает свой дом — «эксклюзивное предложение» оказалось маркетинговым ходом агентов по недвижимости. Таким образом они хотят привлечь внимание состоятельных людей и предложить им другие варианты, которые долго не могут реализовать.
Всем, кто откликнулся на объявление, говорят, что особняк уже приобрели некие состоятельные покупатели и предлагают посмотреть остальные дома по более низкой цене. Это привело к конфликту риелторов в Millennium Park — одни заманивают богачей, а вторые мешают им и обвиняют в хайпе и попытке заработать на проблемах Блиновской.