Риелторы «продают» особняк Блиновской за 599 млн рублей

Агенты по недвижимости выставили на продажу особняк блогера Елены Блиновской, который в действительности не продается. Как сообщает Telegram-канал Mash, риелторы разместили объявление, чтобы попытаться привлечь богатых покупателей и предложить им другие люксовые дома.

Особняк Блиновской находится в элитном коттеджном поселке Millennium Park в подмосковной Истре — «королева марафонов» купила его в ипотеку. В апреле 2023 года силовики проводили там обыски и обнаружили дорогие автомобили, золото, бриллианты и другие драгоценности.

За месяц до перевода Блиновской в СИЗО объект выставили на продажу по цене в 599 млн 200 тысяч рублей. Несмотря на популярность, сделку предлагают проводить тайно — якобы, чтобы не афишировать имя нового владельца. Однако канал выяснил, что в действительности блогер не продает свой дом — «эксклюзивное предложение» оказалось маркетинговым ходом агентов по недвижимости. Таким образом они хотят привлечь внимание состоятельных людей и предложить им другие варианты, которые долго не могут реализовать.