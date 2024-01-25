Звезда «Склифосовского» объяснила, почему не показывает супруга

Мария Куликова решила не раскрывать своего мужа

© Кадр из сериала "Склифосовский"

Актриса Мария Куликова несколько месяцев назад рассказала об изменениях в личной жизни, она вышла замуж. Звезда «Склифосовского» признается, она не готова представлять супруга общественности.

Куликова не скрывает, она представила возлюбленного друзьям и коллегам. По данным СМИ, избранником Марии стал актер Виталий Кудрявцев.

Актриса подчеркивает, она не делала интриги из своего замужества. Однако решила не устраивать из этого шоу.

«Просто для меня как-то странно выносить такую информацию на страницы прессы: «Привет народ, вот мой супруг». Получается какая-то презентация мужа», - отметила журналистка в беседе с журналистами.

Мария отмечает, она не видит смысла на каждом углу трубить о своем замужестве, для нее это – личный момент. Также, по словам артистки, она является довольно скромным и стеснительным человеком, поэтому не хочет привлекать внимание к своей персоне.

Актриса 13 лет была замужем за актером Денисом Матросовым. Супругам удалось спокойно развестись и остаться в дружеских отношениях.