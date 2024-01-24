СМИ: задержанный с наркотиками актер Руденко вернулся к работе

Задержанный с запрещенными веществами актер Анатолий Руденко вернулся к работе во время расследования, пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, у артиста запланирован гастрольный тур и спектакли. Также он участвует в новом сериале. Руденко отпустили под обязательство о явке. Он должен информировать правоохранительные органы о перемещениях по стране.