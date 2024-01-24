Уроженка Украины победила на конкурсе красоты «Мисс Япония»
В Токио прошел конкурс красоты «Мисс Япония — 2024». Судьи отдали первое место 26-летней девушке украинского происхождения, пишет портал News On Japan.
Каролина Сиино родилась в украинском городе Тернополе и вместе с семьей переехала в Японию, когда ей было пять лет. Она выросла в городе Нагоя, префектура Айти.
Победительница отметила, что сразу после победы связалась с матерью, чтобы поделиться с ней радостью. Она добавила, что именно мама привезла ее в Японию, благодаря ей она стала первой натурализованной гражданкой страны, выигравшей в конкурсе красоты.
По данным портала, девушка любит пешие прогулки, занимается йогой и альпинизмом. Ее рост составляет 172 сантиметра. Своим девизом Каролина считает фразу «Высокая гора благородна не из-за своей высоты».
Журналисты пояснили, что многие пользователи соцсетей раскритиковали выбор жюри. По их мнению, Сиино родилась на Украине, не похожа на японку, в ее жилах не течет кровь японцев. В связи с этим, отметили комментаторы, она не заслуживает титула «Мисс Япония».